गुजरात में पिकअप और ट्रक की भीषण टक्कर, सीतापुर के 5 श्रमिकों की मौत

संवाद सूत्र, सीतापुर। परिवार की खुशहाली के लिए गुजरात में मेहनत-मजदूरी करने गए सीतापुर के पांच श्रमिकों की हादसे में मौत हो गई। शुक्रवार को सूचना मिलते ही परिवारों में हाय-तड़ाप मच गई।

सेउता विधायक ज्ञान तिवारी ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। हादसे में बहराइच के एक व्यक्ति की भी मौत होने की जानकारी मिली है।

पश्चिम कच्छ जिले में शुक्रवार सुबह पिकअप और ट्रक की भिड़ंत में रामपुर मथुरा के बिंद्रापुरवा के कुलदीप व संदीप, खनेवा के देशराज, पासिनपुरवा के अमित, हेकपुर के वीरेश की मौतहै। इस हादसे में किसी घर ने अपना बेटा खोया तो किसी परिवार का सहारा छिन गया।

विधायक ज्ञान तिवारी ने शवों को घर पहुंचाने के लिए भुज के विधायक केशूभाई शिवदास पटेल से भी बात की है। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने इंटरनेट मीडिया पर संदेश प्रसारित करके पांच लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने पश्चिम कच्छ के जिलाधिकारी से प्रकरण को लेकर बात भी की है। उधर, पीड़ित परिवारों की सदस्य शवों को घर लाने के लिए रवाना हो गए हैं।