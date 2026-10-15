प्रेमी से मिलने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी किशोरी, सिद्धार्थनगर में घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

जागरण संवाददाता, डुमरियागंज, (सिद्धार्थनगर)। जिले के डुमरियागंज-बस्ती मार्ग पर बैदौला गांव के पास गुरुवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब 15 वर्षीय किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ गई।

सूचना पर पुलिस, अग्निशमन दल और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। किशोरी को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए काफी देर तक समझाने का प्रयास किया गया। इस दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जुटने से आवागमन प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति बन गई।

किशोरी की पहचान बरई बंगवा निवासी उमा पुत्री साजन, के रूप में हुई है। स्वजन के अनुसार वह इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बिहार के एक युवक के संपर्क में आई थी। बताया जा रहा है कि किशोरी युवक से मिलने की जिद पर अड़ी थी।

उसके पिता रोजी-रोटी के सिलसिले में असम में रहते हैं। परिवार में चार बेटियां हैं और उमा दूसरे नंबर की है। स्वजन का आरोप है कि मंगलवार को युवक के किशोरी से मिलने आने की सूचना पुलिस को दी गई थी।