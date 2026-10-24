सिद्धार्थनगर में बच्चे के गले पर चाकू रखकर लाखों के जेवर और नकदी लूटी, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, बढ़या। चाकू के नोंक पर तीन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। जंगले के रास्ते से सभी घर के अंदर घुसे और नकदी सहित लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना शनिवार भोर में गोल्हौरा थानांतर्गत ग्राम कोटखास की है।

कोटखास गांव में इटवा-बेलवा मार्ग से सटा इरफ़ान पुत्र मुबारक अली का मकाल है। भोर में करीब दो-तीन बजे के बीच घर के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। बरामदे में लोहे की ग्रिल का स्क्रू(कील) खोलकर जंगले के रास्ते तीन लोग घर में घुसे। रुबीना खातून पुत्री मुबारक अली ढाई वर्षीय दो जुड़वा बच्चों के साथ सो रही थी। अचानक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर रुबीना की आंख खुल गई।

देखा तो तीन लोग घुसे हैं। जागने पर एक ने बच्चे के गले पर चाकू रख दिया, कहा कि शोर मचाया तो बच्चे का गला काट देंगे। महिला सहम कर चुप रही। दो अन्य लोग दो कमरे में घुसकर सामान खंगालने लगे। एक पेटी में रखा 10 हजार नकद, भाभियों का दो सोने का हार, दो जोड़ी झाला, एक सोने का मंगल सूत्र, सोने की अंगूठी और दो जोड़ी चांदी का पायल, सबकुछ ले लिए।