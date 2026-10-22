सिद्धार्थनगर में DJ की तेज आवाज से नहीं हुई नवजात की मौत, बिसरा जांच से खुलेगा राज

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज के बीच दो दिन के नवजात की मृत्यु के मामले में नया तथ्य सामने आया है। ढेबरुआ थाना पुलिस की ओर से सार्वजनिक की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के दोनों कान के पर्दे पूरी तरह सुरक्षित व सामान्य पाए गए हैं।

शरीर में रक्त का थक्का जमने के भी प्रमाण नहीं मिले हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर नवजात की मृत्यु म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज से होना नहीं पाया गया है। हालांकि, मृत्यु का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने बिसरा सुरक्षित कराकर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की है।

ढेबरुआ थाने के बढ़नी नगर के वार्ड नंबर नौ स्थित रामजानकी मंदिर मोहल्ला निवासी जावेद मनिहार पुत्र सई मोहम्मद के परिवार में दो दिन पहले नवजात का जन्म हुआ था। मंगलवार की रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रामलीला मैदान में म्यूजिक सिस्टम बज रहे थे।

इसी बीच बच्चे की हालत बिगड़ने और बाद में मृत्यु होने की जानकारी सामने आई थी। स्वजन ने तेज आवाज को लेकर आशंका जताई थी। उनका कहना था कि घर मैदान से 30 मीटर से भी कम दूरी पर है। ऐसे में उन्हें आशंका थी कि मृत्यु डीजे की तेज आवाज के चलते हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस का पूरा ध्यान मृत्यु के वास्तविक कारण का पता लगाने पर है।

पुलिस को आशंका है कि कहीं बच्चे को दूध पिलाने के दौरान कोई परेशानी तो नहीं हुई थी। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए फेफड़ों की स्थिति और सांस लेने में किसी तरह की बाधा की आशंका की जांच के लिए बिसरा सुरक्षित कराया गया है। हालांकि, जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।