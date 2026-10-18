बस्ती में कुआनो नदी में गिरी अनियंत्रित बोलेरो, ग्रामीणों ने नाव से बचाई छह जानें

संवाद सूत्र, बस्ती। अईलाकला गांव के पास रविवार को दोपहर में कुआनो नदी में अनियंत्रित बोलेरो गिर गई। वाहन में सवार छह लोग नदी में जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। शोर सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने नाव की मदद से बचाव कार्य शुरू किया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

सिद्धार्थनगर जिले के खेसराहा थाना क्षेत्र के कुड़जा गांव निवासी सुंदर, प्रताप, विक्रम, बृजेश, यशोदा और कृष्ण मोहन बोलेरो से गौर थाना क्षेत्र के ठड़िहौना गांव स्थित अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे। वे कुआनो नदी के किनारे बसे अइलाकला गांव के पास पहुंचे थे। इसी दौरान सामने से एक आटो रिक्शा आ गया। उसे रास्ता देने के प्रयास में चालक ने बोलेरो को सड़क के किनारे उतार दिया। इसी बीच वाहन अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा।