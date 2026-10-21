रेलवे और शामली एक्सप्रेस-वे भूमि अधिग्रहण में तेजी के निर्देश, लंबित मामले निपटाने पर जोर

जागरण संवाददाता, डुमरियागंज, (सिद्धार्थनगर)। रेलवे और शामली एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी न्यायिक डा. ज्ञान प्रकाश ने शनिवार को समीक्षा बैठक की। उन्होंने तहसील क्षेत्र के राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों से लंबित कार्यों की स्थिति जानी।

बैठक में ककरापोखर, जमौतिया, सोनारेडीह, औराताल, टिकरिया, सादुल्लाहपुर, मिश्रौलिया, अगया और एकघरवा सहित अन्य गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रगति पर चर्चा हुई। भूमि के अंश निर्धारण से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अपर जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर अटके प्रकरणों का प्राथमिकता से शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए, ताकि परियोजनाओं के काम में अनावश्यक देरी न हो।