सिद्धार्थनगर में पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन का बड़ा खेल, राजस्व को लग रहा भारी चूना

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में जमीन की खरीद-फरोख्त में पावर आफ अटार्नी यानी अधिकार पत्र का दुरुपयोग होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। आरोप है कि जमीन की वास्तविक खरीद-बिक्री के स्थान पर महज सौ रुपये के स्टांप पर अधिकार पत्र तैयार कर कब्जा सौंप दिया जाता है।

इससे न केवल स्टांप शुल्क और आयकर की चोरी की आशंका है, बल्कि जमीन खरीदने वालों की पहचान और लेनदेन की वास्तविक स्थिति पर भी सवाल खड़े होते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर चिंता का विषय हैं।

जिले की पांचों तहसीलों में एक अप्रैल से 30 सितंबर तक 9459 लोगों ने जमीन का बैनामा कराया। इस अवधि में प्रशासन की जांच के दौरान स्टांप शुल्क की चोरी से जुड़े पांच मामले सामने आए। इन मामलों में संबंधित लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।

हालांकि, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी मामलों का संबंध पावर आफ अटार्नी से है, लेकिन जमीन के लेनदेन में नियमों के पालन और राजस्व की निगरानी का मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है। चार वर्ष पहले खुनुवा बाजार में उठा था मामला

शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के खुनुवा बाजार में वर्ष 2022 में पावर आफ अटार्नी के माध्यम से जमीन के लेनदेन का मामला सामने आया था। उस समय स्थानीय लोगों ने तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक मीणा से सौ रुपये के स्टांप पर भूखंड बेचने की शिकायत की थी। प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराई और नो मैंस लैंड के पास हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया था।