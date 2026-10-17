सिद्धार्थनगर में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से बने शिक्षक पर गिरेगी गाज, बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर बने शिक्षक की बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू हो गई है। डायट प्राचार्य ने गुरुवार को बीएसए व परीक्षा नियामक प्रयागराज को इस प्रकरण की कार्यवृति भेजी। अब पहले परीक्षा नियामक प्रयागराज की आरे से कार्रवाई करते हुए विशिष्ट बीटीसी की डिग्री को निरस्त किया जाएगा।

इसके बाद बीएसए कार्यालय खेसरहा ब्लाक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुगही नगवा में कार्यरत शिक्षक अतुल कुमार मिश्रा को बर्खास्त करेगा। नोटिस का जवाब 15 दिन में मिलने और नहीं मिलने के बाद विभाग कार्रवाई करेगा। शासन के निर्देश पर जनपद के पांच शिक्षक के दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच केजीएमयू लखनऊ की चिकित्सकों की टीम ने किया था। सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल से कान, नाक व गला विभाग ने दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया था। एक प्रमाण पत्र को केजीएमयू के डाक्टरों की टीम ने खारिज क्र दिया था।



विशिष्ट बीटीसी शिक्षक भर्ती वर्ष 2007-08 में हुआ था। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया डायट बांसी से पूरी हुई थी। वर्ष 2013 में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इसमें कई शिक्षकों ने दिव्यांगता के आधार पर आवेदन किया था। विभाग ने इनकी नियुक्ति की।