सिद्धार्थनगर में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष श्याम सुंदर चौधरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। शिवपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और गड़ाकुल के पूर्व प्रधान श्याम सुंदर चौधरी की बुधवार रात संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर एंबुलेंस से मेडिकल कालेज के अस्पताल ले जाया गया।

वहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कुछ लोगों ने उनकी मृत्यु को म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज से जोड़कर चर्चा शुरू कर दी। हालांकि, मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस के अनुसार, स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया है।

50 वर्षीय श्याम सुंदर चौधरी नगर पंचायत शोहरतगढ़ के गड़ाकुल मोहल्ले के निवासी थे। बुधवार रात करीब 2.45 बजे शोहरतगढ़ में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान वह अपने मकान के पास खड़े थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोहरतगढ़ से एंबुलेंस के माध्यम से मेडिकल कालेज के अस्पताल भेजा गया। बाद में उनकी मृत्यु की सूचना से क्षेत्र में शोक फैल गया।

घटना के बाद कुछ लोगों ने कहा कि म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी और मृत्यु हो गई। वहीं, कुछ लोगों का कहना था कि जिस समय श्याम सुंदर की मृत्यु की सूचना मिली, उस समय दुर्गा प्रतिमाओं के डोले उधर से गुजर रहे थे। सूचना मिलने के बाद दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने आपसी सहमति से म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज बंद करने का निर्णय लिया।

इसके बाद डोले धीमी गति से आगे बढ़ने लगे। इस दौरान कस्बे में यह चर्चा भी फैल गई कि पुलिस के निर्देश पर म्यूजिक सिस्टम की आवाज बंद करायी गयी है। हालांकि, पुलिस ने इससे इन्कार किया। कस्बे के गोलघर डोलों के पहुंचने पर कुछ लोगों ने म्यूजिक सिस्टम दोबारा बजाने की बात कही। इसके बाद दो म्यूजिक सिस्टम चालू किए गए।