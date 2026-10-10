सिद्धार्थनगर में 71.85 क्विंटल राशन गायब, कोटेदार पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़, (सिद्धार्थनगर)। नगर पंचायत शोहरतगढ़ में शामिल गड़ाकुल गांव की उचित दर विक्रेता रोजी परवीन की दुकान पर राशन वितरण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में 71.85 क्विंटल खाद्यान्न और 72 किलोग्राम चीनी कम मिली है। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सतीश चंद की तहरीर पर शोहरतगढ़ थाना पुलिस ने कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तीन अक्टूबर को संपूर्ण समाधान दिवस में उमेश, चंदा, प्रकाश दास समेत 62 कार्डधारकों ने राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत की थी। शिकायतों की जांच के लिए बुधवार को नगर पंचायत के कम्युनिटी हाल में कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए। इसमें अंत्योदय के 49 और पात्र गृहस्थी के 127 कार्डधारक शामिल रहे। जांच के दौरान शिकायतों की पुष्टि होने पर कार्रवाई की संस्तुति की गई।

स्टाक सत्यापन में खुली अनियमितताओं की पोल

जांच रिपोर्ट के अनुसार, दुकान में 29.702 क्विंटल गेहूं और 44.148 क्विंटल चावल उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन मौके पर दोनों की मात्र एक-एक क्विंटल मात्रा ही मिली। इसके अलावा 0.72 क्विंटल चीनी भी कम पाई गई। इस तरह कुल 71.85 क्विंटल खाद्यान्न और 72 किलोग्राम चीनी की कमी सामने आई।