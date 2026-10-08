सिद्धार्थनगर में तैरने की बाजी में गई युवक की जान, परिवार में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़, (सिद्धार्थनगर)। दोस्तों की बाजी के चक्कर में एक युवक की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। बुधवार दोपहर हुई घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। पति की मृत्यु की खबर सुनकर पत्नी प्रमिला चौरसिया दहाड़ मारकर रोने लगी। परिजन उसे ढांढस बंधाते हुए बच्चों के साथ नीबी दोहनी पहुंचे।

नगर पंचायत के बेणी माधवनगर वार्ड निवासी उमेश चौरसिया बुधवार दोपहर बारिश में भीगते हुए घर के पास स्थित तालाब में नहाने गया था। वहां मौजूद कुछ दोस्तों ने उससे कहा कि हिम्मत है तो तालाब तैरकर पार करके दिखाओ। दोस्तों की चुनौती स्वीकार करते हुए उमेश तालाब में कूद गया और तैरने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

बताया गया कि करीब एक सप्ताह पहले उमेश की पत्नी प्रमिला बच्चों को लेकर अपने मायके पथरा थाना क्षेत्र के पाला गांव चली गई थी। मंगलवार को उमेश पत्नी और बच्चों को लेने ससुराल गया था। वहां पत्नी ने उमेश से नशा छोड़ने की बात कही।

उसने कहा कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचिए। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने भी उमेश को नशा छोड़ने की सलाह दी और कहा कि वह अपनी जिंदगी के साथ पत्नी और बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। पत्नी को साथ भेजने से इन्कार किए जाने पर उमेश अकेले ही घर लौट आया।