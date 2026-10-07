नासिक में सुसाइड से पहले बनाए 4 वीडियो, बोले- 'जमीन में धोखा मिला, भारी कर्ज ने तोड़ दिया'

संवाद सूत्र, भवानीगंज, (सिद्धार्थनगर)। कर्ज और भूमि के विवाद ने एक व्यक्ति को इस कदर परेशान कर दिया कि उसने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने मोबाइल से चार वीडियो बनाए, जिनमें आर्थिक तंगी, कर्ज और जमीन के मामले में धोखा मिलने की बात बताते हुए अपनी परेशानी साझा की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोबाइल में मिले वीडियो को भी जांच के लिए कब्जे में लिया गया है।

भवानीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर निवासी राम अवतार पुत्र रामपति कई वर्षों से नासिक के पंचवटी थाने के संगम नगर में रहकर बेकरी की दुकान चलाते थे। उनकी दो शादियां हुई थीं। पहली पत्नी की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। उनसे तीन बच्चे हैं, जो अलग रहते हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। दूसरी पत्नी से एक बेटी है।