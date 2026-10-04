बढ़नी और सिद्धार्थनगर होकर चलेगी भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस, नेपाल सीमा से सटे यात्रियों को मिलेगी बड़ी सौगात

संवाद सूत्र, सिद्धार्थनगर। सीमावर्ती क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भुज से बरौनी के बीच चलने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस अब बढ़नी और सिद्धार्थनगर होकर चलेगी।

रेलवे ने ट्रेन संख्या 19427/19428 भुज–बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस के इस मार्ग से संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद जगदंबिका पाल को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है।



जारी पत्र में रेल मंत्री ने बताया कि यात्री मांग और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार रेल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में भुज–बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस के बढ़नी एवं सिद्धार्थनगर होकर संचालन को स्वीकृति दी गई है।