सिद्धार्थनगर में बिना OPD पर्ची के ही बन गया फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सिद्धार्थनगर के मलेरिया निरीक्षक जय प्रकगाश शुक्ला के साथ इस गिरोह से जुड़े कुल नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। अब जांच टीम ने साक्ष्य संकलन प्रारंभ कर दिया।

सबसे बड़ा मामला यह सामने आया कि मेडिकल कालेज की ओपीडी का रजिस्ट्रेशन (एक रुपये की पर्ची) के बिना ही फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बना दिया गया। विभाग की ओपीडी में रोगी की जांच से संबंधित भी कोई जानकारी नहीं दर्ज है। वहीं पोर्टल पर यूडीआइडी नंबर जारी करते हुए दिव्यांग प्रमाण पत्र अपलोड हो गया। अब इसकी जानकारी मांग रही है कि यूडीआइडी नंबर जारी होने से पहले सीएमओ के पास ओटीपी किसके पास आया था।