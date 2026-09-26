सिद्धार्थनगर में नदियों का जलस्तर बढ़ा, कूड़ा नदी खतरे के निशान पर, स्कूल बंद

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नेपाल और तराई क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा से जिले में नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। कूड़ा नदी का जलस्तर शनिवार सुबह आलमनगर गेज पर खतरे के निशान तक पहुंच गया।

शुक्रवार शाम चार बजे यहां जलस्तर 85.20 मीटर था, जो शनिवार सुबह आठ बजे बढ़कर 87.20 मीटर पहुंच गया। खतरे का स्तर भी 87.20 मीटर है। यानी 16 घंटे में जलस्तर में दो मीटर की वृद्धि दर्ज की गई। तेजी से बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटवर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

कूड़ा नदी के आलमनगर गेज पर चेतावनी स्तर 86.20 मीटर है। शुक्रवार शाम नदी चेतावनी स्तर से एक मीटर नीचे थी। शनिवार सुबह यह खतरे के निशान तक पहुंच गई। हालांकि उसका बाजार रेलवे पुल पर कूड़ा नदी का जलस्तर 81.25 मीटर है, जो खतरे के स्तर 83.52 मीटर से 2.27 मीटर नीचे है।



बानगंगा के 16 फाटक खोले

बानगंगा बैराज पर शनिवार सुबह नदी का जलस्तर 92.10 मीटर दर्ज किया गया। खतरे का स्तर 93.42 मीटर है। नेपाल में वर्षा के कारण वहां से दोबारा पानी छोड़े जाने की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए बानगंगा बैराज के 16 फाटक खोल दिए गए हैं। अधिशासी अभियंता ड्रेनेज कृपाशंकर भारती ने बताया कि नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है।

राप्ती नदी का बांसी पुल पर जलस्तर 82.21 मीटर है, जो खतरे के स्तर 84.90 मीटर से 2.69 मीटर नीचे है। बूढ़ी राप्ती का परसौहन घाट पर जलस्तर 93.92 मीटर और खतरे का स्तर 95.55 मीटर है। मुंहचोवा घाट पर जलस्तर 89.36, ककरही पुल पर 84.48, घोघी लोटन पुल पर 84.15, तेलार नाला सड़ुआ पर 86.80 और जमुआर नाला नौगढ़ पुल पर 81.25 मीटर दर्ज किया गया।