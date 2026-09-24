सिद्धार्थनगर में बारिश से बदला मौसम, उमस से मिली बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। कई दिनों से बारिश थमने के बाद तेज धूप और उमस से परेशान जिलेवासियों को गुरुवार सुबह राहत मिल गई। सुबह करीब छह बजे से जिले के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई। लगातार वर्षा होने से मौसम ठंडा हो गया और वातावरण में बनी उमस काफी कम हुई। आसमान में बादल छाए रहने से दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे पर भी मौसम को लेकर राहत नजर आई।

पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहन दबाव से विकसित चक्रवाती तूफान के प्रभाव से जिले के मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग ने गुरुवार से बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान जताया था। इसके तहत अगले तीन दिनों तक जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है।