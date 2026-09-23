सिद्धार्थनगर में चक्रवाती तूफान का दिख सकता असर, 27 तक भारी बारिश के आसार

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना के बीच जिले में मौसम के करवट लेने के आसार हैं। इसके प्रभाव से बुधवार से बादलों की आवाजाही बढ़ने और बारिश शुरू होने की संभावना है। 25 से 27 सितंबर के बीच जिले में भारी बारिश का अनुमान है। मंगलवार को भी मौसम में बदलाव के संकेत मिले। शाम पौने चार बजे से सवा पांच बजे के बीच जिला मुख्यालय पर करीब आधे घंटे तक वर्षा हुई। इससे उमस से परेशान लोगों को कुछ राहत मिली।

जिले में मानसून की रफ्तार अब तक कमजोर रही है। पिछले पांच दिनों में बारिश नहीं हुई थी। पिछले 24 घंटे में सामान्य वर्षा 5.4 मिलीमीटर के मुकाबले आंकड़ा शून्य रहा। जून से अब तक जिले में 1003.6 मिलीमीटर के सापेक्ष 619.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह दीर्घकालिक औसत से 38 प्रतिशत कम है।

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बुधवार से मौसम में बदलाव शुरू हो सकता है। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की वर्षा होने के आसार हैं। गुरुवार को बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। 25 से 27 सितंबर के बीच जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ तापमान में भी आठ से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।