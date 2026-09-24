सिद्धार्थनगर की नाबालिग के साथ जयपुर में सामूहिक दुष्कर्म, दिल्ली पुलिस ने किया वापस

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। दिव्यांग नाबालिग को बहला-फुसलाकर जयपुर ले जाने और वहां कमरे में बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। चिल्हिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग का आरोप है कि किसी तरह कमरे से निकलकर वह सड़क पर पहुंची।

वहां मिले एक व्यक्ति ने उसे ट्रेन में बैठाकर दिल्ली भेजा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रोते हुए मिलने पर एक महिला उसे थाने ले गई। वहां से महिला पुलिसकर्मी ने स्वजन को घटना की सूचना दी। स्वजन 22 सितंबर को उसे लेकर सिद्धार्थनगर लौटे। बुधवार को नाबालिग ने सदर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

नाबालिग के अनुसार, वह सदर थाना क्षेत्र के सनई चौराहे के पास स्थित एक केंद्र में पढ़ाई करने जाती है। वहां एक शिक्षक ने उसकी आंख का निश्शुल्क आपरेशन दिल्ली में कराने की बात कही। मेडिकल कालेज से कागज बनवाने के लिए उसे भेजा गया। नाबालिग का कहना है कि वहां उसकी उम्र कम होने की बात कहकर कागज नहीं बन सके।

इसके बाद शाम को उसे पांच हजार रुपये नकद, नए कपड़े और मोबाइल दिया गया और कहा गया कि जिसे बताया जाए, उसे यह सामान दे देना। अगले दिन एक युवक वहां पहुंचा और किसी लड़की से मिलवाने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गया। कुछ दूर एक नकाब पहने लड़की मिली। नाबालिग के अनुसार उसने उसे रुपये और सामान दे दिया।