संवाद सूत्र, बर्डपुर। विकसित कृषि संकल्प एवं सघन खेत बचाओ अभियान के तहत सोमवार को ग्राम पंचायत भरवलिया में किसान गोष्ठी हुई। कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों ने आधुनिक खेती, फसल प्रबंधन और आय बढ़ाने के उपाय बताए। भाजपा नेता दुर्गेश चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

किसान देश के अन्नदाता हैं और उन्हें मौसम के अनुकूल खेती के साथ नई तकनीक अपनानी चाहिए। कृषि वैज्ञानिक एसएन सिंह ने उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक, मृदा परीक्षण, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण से लागत घटाकर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।