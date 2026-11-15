सिद्धार्थनगर में तीन मासूमों की बड़ी नादानी, पढ़ाई के डर से मदरसे से भागे; रातभर बागीचे में छिपे रहे

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। पढ़ाई से बचने के लिए तीन मासूम बच्चों ने ऐसा कदम उठाया कि उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। मदरसे में पढ़ाई के डर से घर लौटने के बजाय तीनों बच्चे वहां से निकल गए और करीब दो किलोमीटर दूर एक बागीचे में जाकर छिप गए। सर्प और जहरीले कीट-पतंगों के खतरे के बीच तीनों ने पूरी रात बागीचे में ही गुजारी। उन्हें पढ़ाई न करनी पड़े, इसके लिए उन्होंने अनजाने में अपनी जान जोखिम में डाल दी। शनिवार सुबह ग्रामीण की नजर पड़ने पर तीनों सकुशल मिल गए।

मोहाना थाना क्षेत्र के भगवानपुर टोला चौरीजोत निवासी समीउल्लाह के 12 वर्षीय पुत्र जैद और 10 वर्षीय फहद के साथ शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के अतरी बाजार निवासी उनके रिश्तेदार 10 वर्षीय नदीम मदरसा अरबिया दारुल उलूम सल्फिया, रसूलपुर टोला कैथवलिया में एक साथ पढ़ते हैं। तीनों 13 नवंबर की दोपहर घर से मदरसे आए थे। 14 नवंबर की सुबह करीब आठ बजे नाश्ता करने के बाद वे मदरसे से कहीं निकल गए।

काफी देर तक वापस नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू हुई। साथ पढ़ने वाले बच्चों से पूछताछ में पता चला कि तीनों पढ़ाई नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से वे बिना किसी को बताए मदरसे से चले गए थे। स्वजन ने ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की मदद से रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डों पर उनकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।