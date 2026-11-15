सिद्धार्थनगर में दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर, दो लोगों की मौत

संवाद सूत्र, सिद्धार्थनगर। दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में रविवार को दो लोगों की मृत्यु हो गई है। लोटन थाना के सोहांस रोड पर करुआवल गांव के पास दोपहर करीब एक बजे हुई थी। लोगों ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी लोटन पहुंचाया। जहां चिकित्सकों को स्थिति गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

यहां उपचार के दौरान दो की मृत्यु हो गई। उनका नाम मोहाना थाना के मझगवा गांव निवासी झिनक (55) व महराजगंज के नौतनवा थाना के परसोहिया गांव निवासी आकाश (25) है। जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनका उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

लोटन थाना के सोहांस रोड पर करुआवल गांव के पास आमने-सामने टक्कर में दो की मृत्यु और इतने ही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। महराजगंज के बृजमनगंज थाना के हरनामपुर निवासी मनोहर (42) बाइक से झिनक के साथ कहीं जा रहे थे। सामने से आकाश की बाइक से टक्कर हो गई। इस बाइक के पीछे अंकित बैठा था। जिसे गंभीर चोट आई है।