जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। बहराइच-खलीलाबाद नई रेल लाइन परियोजना के तहत सिद्धार्थनगर में रेल कनेक्टिविटी विकसित करने की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। पहले चरण में बांसी तहसील के 27 गांवों की 82.81 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूरा कर रेलवे को कब्जा सौंपा जा चुका है।

प्रभावित किसानों और भूमि स्वामियों में करीब 95 प्रतिशत को मुआवजा भी मिल चुका है। इस हिस्से में मिट्टी पटाई का कार्य चल रहा है। ग्राम बत्सा में प्रस्तावित खेसरहा रेलवे स्टेशन का निर्माण भी शुरू हो गया है। हालांकि, बांसी और डुमरियागंज तहसीलों में दूसरे चरण की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अभी बाकी है।

परियोजना के तहत जिले में खेसरहा, बांसी और डुमरियागंज तीन रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं। इसके अलावा एक हाल्ट, दो क्रासिंग स्टेशन और छितौना में रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाना है। शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) डॉ. ज्ञान प्रकाश ने संबंधित स्थलों का निरीक्षण कर अधिग्रहण और निर्माण कार्यों की प्रगति देखी।

बांसी तहसील में दूसरे चरण के तहत रेल लाइन के लिए 18 गांवों और ओवरब्रिज के लिए पांच गांवों में अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। रेल लाइन से जुड़े 10 गांवों में धारा 20ई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहां 15 दिसंबर तक अधिनिर्णय घोषित करने का लक्ष्य है।

शेष आठ गांवों में भी अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है। इनका अधिनिर्णय 31 दिसंबर तक पूरा करने की तैयारी है। ओवरब्रिज से संबंधित पांच गांवों में अधिनिर्णय घोषित हो चुका है। किसानों को दो दिसंबर से मुआवजा देने की तिथि निर्धारित है।