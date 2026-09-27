सिद्धार्थनगर में कर्तव्यनिष्ठा का सम्मान, 22 पुलिसकर्मियों को सेवा पदक से नवाजा

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। पुलिस विभाग में लंबे समय तक कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ किए गए कार्य का शनिवार को सम्मान हुआ। पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने सेवा अभिलेख के आधार पर उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले 22 अधिकारी-कर्मचारियों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उत्कृष्ट एवं अतिउत्कृष्ट सेवा पदक का पदक-चिह्न लगाकर सम्मानित किया। इनमें अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद भी शामिल रहे। सम्मान पाकर पुलिसकर्मियों के चेहरे पर खुशी दिखी। अधिकारियों ने कहा कि यह सम्मान उन्हें आगे भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।

समारोह में पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए एसएसपी ने कहा कि सेवा में निरंतर अच्छा कार्य करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने सभी से इसी तरह कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। साथ ही उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

अति उत्कृष्ट सेवा के लिए इनका हुआ सम्मान अपर निरीक्षक विजय नरायन (आइजीआरएस), विजय बहादुर सिंह (डीसीआरबी), उपनिरीक्षक संजय कुमार त्रिपाठी (सम्मन सेल), तेज प्रताप सिंह (जन शिकायत प्रकोष्ठ), अवधेश कुमार (यातायात शाखा), यशवंत सिंह (श्रेष्ठ पेशी), रेवती रमण यादव (पुलिस लाइन), मुख्य आरक्षी तारकेश्वर सिंह, चालक अवध बिहारी गौड़ और मुख्य आरक्षी धर्मेंद्र कुमार को अतिउत्कृष्ट सेवा पदक मिला।

इनके कार्यक्षेत्र भी पुलिस व्यवस्था के अलग-अलग महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़े हैं। जन शिकायत, आइजीआरएस और सम्मन सेल में काम करने वाले पुलिसकर्मियों का सीधा संबंध शिकायतों के निस्तारण और न्यायिक प्रक्रिया से है। डीसीआरबी तथा यातायात शाखा में तैनात पुलिसकर्मी अभिलेखीय और यातायात व्यवस्था से जुड़े दायित्व संभालते हैं। पुलिस लाइन में तैनात कर्मियों की जिम्मेदारी बल की प्रशासनिक और परिचालन व्यवस्था को सुचारु रखने की होती है।