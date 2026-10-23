सिद्धार्थनगर में शॉर्ट सर्किट से मोबाइल दुकान राख, पुलिस की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, बांसी। कोतवाली रोड पर शुक्रवार देर रात शॉर्ट सर्किट से सिद्दीकी मोबाइल शॉप में आग लग गई। देखते ही देखते दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। गश्त कर रही पुलिस की सक्रियता और अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग को आसपास की दुकानों तक फैलने से रोक दिया गया। इससे घनी आबादी वाले व्यापारिक क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया। दुकान में हुए नुकसान का सही आकलन अभी नहीं हो सका है।

जानकारी के अनुसार, कोतवाली रोड स्थित सिद्दीकी मोबाइल शॉप में रात करीब 12:30 बजे अचानक आग लग गई। दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख गश्त कर रही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की। दुकान के शटर पर लिखे मोबाइल नंबर से मालिक को सूचना दी गई।

इसके बाद दुकान मालिक मौके पर पहुंचे तो शटर में करंट उतर रहा था। विद्युत आपूर्ति बंद कराने के लिए विभाग को सूचना दी गई। इस बीच आग तेजी से फैलती रही। पुलिस और अग्निशमन विभाग की सक्रियता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान का सामान जल चुका था।