उज्बेकिस्तान की रशियन भाषा में बिकेगा सिद्धार्थनगर का 'कालानमक' चावल, मिला 25 टन का आर्डर

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। कालानमक चावल ने वैश्विक पहचान बनानी शुरू कर दी है। अब यह उज्बेकिस्तान के बाजारों में बिकेगा। इसकी पैकेजिंग भारत में होगी, लेकिन इस चावल की विशेषता रशियन भाषा में लिखी जाएगी। 23 से 25 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन में सिद्धार्थनगर की कालानमक चावल की व्यवसायी सुजाता को उज्बेकिस्तान के आयातक ने एक कंटेनर (25 टन) निर्यात करने का आर्डर दिया है।

सभी व्यावसायिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। सम्मेलन में आठ देशों के व्यवसायियों ने सुजाता कालानमक राइस कंपनी के साथ एमओयू किया है। दुबई से भी एक कंटेनर चावल के निर्यात का आर्डर मिला है, लेकिन अभी सप्लाई के मूल्य पर चर्चा चल रही है। नेपाल ने भी पांच ट्रक चावल भेजने का आर्डर दे दिया है।



नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में देश-विदेश की विभिन्न प्रजातियों और विशेषताओं के चावल को सम्मिलित किया गया था। इनमें एक प्रजाति कालानमक की भी रही।