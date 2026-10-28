सिद्धार्थनगर के किसानों के लिए खुशखबरी, आलू के उन्नत बीज पर मिलेगी 1000 रुपये प्रति क्विंटल की छूट

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। रबी सीजन में आलू की खेती की तैयारी कर रहे किसानों को उद्यान विभाग आर्थिक सहायता देगा। विभाग की ओर से उन्नत प्रजातियों के आलू बीज उपलब्ध कराने के साथ खरीद पर प्रति क्विंटल एक हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा।

जिला उद्यान अधिकारी विमल कांत ने बताया कि किसानों को कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी, कुफरी बादशाह और कुफरी संगम प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्यान अनुभाग लखनऊ ने इनकी बिक्री दर 2980 से 3630 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की है।