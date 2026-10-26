सिद्धार्थनगर में तूफान के अलर्ट के बीच फसल बचाने में जुटे किसान, शुरू कर दी धान की कटाई

जागरण संवाददाता, इटवा। बंगाल की खाड़ी पर स्थित गहरे अवदाब के बाद चक्रवाती तूफान अर्णब की गति तेज हो गई है। इसके उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर से प्रभाव डालने की संभावना है। सिद्धार्थनगर में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने तीन दिनों का अलर्ट जारी कर तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है।

चेतावनी के बाद किसान चिंतित हैं और कुछ ने धान की कटाई शुरू करा दी है। खेतों में कहीं-कहीं पानी या नमी अधिक होने से बड़ी कंबाइन मशीन से कटाई संभव नहीं है। ऐसे में किसान चेन वाली हार्वेस्टर मशीन का सहारा ले रहे हैं। इससे कटाई पर प्रति घंटा 4200 रुपये खर्च आ रहा है।

महंगी कटाई के बावजूद किसान फसल को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। उन्हें आशंका है कि बेमौसम बारिश और तेज हवा से खड़ी फसल गिर सकती है और भारी नुकसान हो सकता है। सोमवार को पिपरा में कटाई करा रहे एक किसान ने बताया कि खेत काफी नीचे है। बारिश होने पर पकी फसल खराब हो सकती है, इसलिए हार्वेस्टर से कटाई शुरू कराई है।