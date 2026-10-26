सिद्धार्थनगर में 20 लाख की लागत से बनेगी सड़क, आवागमन होगा आसान

जागरण संवाददाता, इटवा। खुनियांव ब्लॉक के ग्राम डड़वा में करीब 20 लाख रुपये की लागत से 180 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सोमवार को पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। सड़क का निर्माण समाज कल्याण विभाग की ओर से कराया जाएगा।

इस अवसर पर डॉ. द्विवेदी ने कहा कि सड़क बनने से ग्रामीणों का आवागमन सुगम होगा और उन्हें बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार विकास की प्राथमिकताओं में शामिल है। सड़कें गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच आसान बनाती हैं।