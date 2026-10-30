सिद्धार्थनगर रोजगार मेले में 1019 युवाओं ने दिया साक्षात्कार, 732 को मिला प्रारंभिक चयन

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिला सेवायोजन कार्यालय, कौशल विकास मिशन और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नौगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को करौंदा मसिना स्थित सिद्धार्थ ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस में तथागत रोजगार एवं कौशल महाकुंभ आयोजित किया गया। इसमें 20 निजी कंपनियों ने प्रतिभाग किया। विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार देने पहुंचे 1019 अभ्यर्थियों में से 732 का प्रारंभिक चयन किया गया।

कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, कौशल और अनुभव के आधार पर साक्षात्कार लिया। मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ उन्हें कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना रहा। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।