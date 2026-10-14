सिद्धार्थनगर में अज्ञात वाहन का कहर, पूजा देखकर लौट रहे तीन बाइक सवारों की मौत

जागरण संवाददाता, भवानीगंज (सिद्धार्थनगर)। दुर्गा पूजा देखकर देर रात बाइक से घर लौट रहे तीन किशोरों की सड़क हादसे में मौत हो गई। भवानीगंज थाना क्षेत्र के बयारा चौराहे के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन बाइक को रौंदते हुए निकल गया। हादसे में तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। एक साथ तीन युवकों की मौत से चौरा बनगवा गांव में मातम पसर गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

चौरा बनगवा गांव निवासी इंद्रजीत गौतम (20) पुत्र बसंत गौतम, विशाल (17) पुत्र रामचंदर प्रजापति और मुकेश अग्रहरि (17) पुत्र तीरथ अग्रहरि मंगलवार देर रात दुर्गा पूजा देखने के लिए बाइक से निकले थे। रात करीब 12 बजे तीनों पूजा देखकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बयारा चौराहे के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया।

घटना की जानकारी गांव पहुंचते ही स्वजन बदहवास होकर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। तीन घरों के चिराग बुझने से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। स्वजन की करुण चीत्कार सुनकर ग्रामीण भी अपने आंसू नहीं रोक सके।