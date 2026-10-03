सिद्धार्थनगर का परसोहिया सदानंद गांव, बलरामपुर पर निर्भर; बाढ़ और कटान से जूझता जीवन

अनिल द्विवेदी, भवानीगंज। सिद्धार्थनगर जिले के आखिरी छोर पर बसा एक गांव जो नदियों की कटान से अलग हो गया, गांव के चारो तरफ बलरामपुर जिला लगता है। रोज मर्रा की चीजें, बिजली, पढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ना मिलने से ग्रामीण बलरामपुर जिले पर आश्रित है। हर वर्ष बाढ़ से घिरा यह गांव चार माह तक जान जोखिम में डाल कर स्टीमर से शादी ब्याह, महिला की डिलेवरी, बच्चों की पढ़ाई के लिए आना जाना पड़ता है। गांव में समुचित विकास, सड़क, पुल आदि के लिए ग्रामीण सिद्धार्थनगर जिले के नेताओं व अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक गए हैं।

क्षेत्र के परसोहिया सदानंद गांव की आबादी करीब 1400 है। तहसील मुख्यालय डुमरियागंज से यह 24 किमी दूर है। भड़रिया होते हुए बलरामपुर जिले के रसूलाबाद, महुआ, बांक मलमलिया होते हुए वहां जाना पड़ता है जबकि बरसात में उतरौला मुख्य मार्ग से गांव तक नाव ही एकमात्र सहारा बनता है। इस गांव का ब्लाक भनवापुर, विधानसभा इटवा और थाना त्रिलोकपुर पड़ता है।

राप्ती नदी के किनारे बसा यह गांव कटान से अलग होकर बलरामपुर जिले की तरफ आ गया। बाढ़ से बचने के लिए बलरामपुर प्रशासन ने बलरामपुर भड़रिया तटबंध के नाम से 62 किमी तक बांध बनवा दिया। बांध से होकर परसोहिया सदानंद गांव के लोग डुमरियागंज, त्रिलोकपुर, इटवा आते जाते थे, पिछले आठ वर्षों से बांध कट गया लेकिन प्रशासन ने इसकी सुधि नहीं ली।