नेपाल में त्योहारों का बड़ा तोहफा, ATM से निकलेंगे 100 रुपये के नोट

संवाद सूत्र, ककरहवा, सिद्धार्थनगर। दशहरा और तिहार त्योहार को देखते हुए नेपाल राष्ट्र बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को एटीएम से 100 रुपये के नोट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

केंद्रीय बैंक के करेंसी मैनेजमेंट विभाग ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन, डेवलपमेंट बैंकर्स एसोसिएशन और नेपाल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन को पत्र भेजकर अपने सदस्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के एटीएम में 100 रुपये के नोट की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।



राष्ट्र बैंक की सहायक प्रवक्ता सुधा शाह के अनुसार, त्योहार के दौरान छोटे मूल्य के नोटों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में नोट बदलवाने या छोटे नोट लेने के लिए बैंक शाखाओं और काउंटरों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती है। एटीएम से 100 रुपये के नोट उपलब्ध होने से इस भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी और ग्राहकों को छोटे नोट के लिए बैंक काउंटर की कतार में नहीं लगना पड़ेगा।