टैक्सी स्टैंड के लिए अब निजी भूखंड लीज पर लेगी बांसी नगर पालिका, भू-स्वामी 30 सितंबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। बांसी में टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था बनाने के लिए नगर पालिका अब निजी भूखंड लीज पर लेने जा रही है। जिन छह मार्गों पर स्टैंड प्रस्तावित हैं, वहां नपा के पास 15 बीघे से अधिक भूमि है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा ताल-पोखरों के नाम आवंटित है।

जो भूखंड समतल हैं, वे भी निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे में वर्षों से उपलब्ध सरकारी भूमि के बावजूद स्टैंड की व्यवस्था नहीं बन सकी और अब निजी भूमि लेने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी है। करीब 15 हजार वर्गमीटर भूमि चाहिए एक स्टैंड के लिए करीब 2,500 वर्गमीटर भूखंड की जरूरत है। छह मार्गों पर स्टैंड के लिए करीब 15 हजार वर्गमीटर भूमि चाहिए। उपलब्ध भूमि अलग-अलग हिस्सों में होने और मानक के अनुरूप भूखंड नहीं मिलने के कारण नपा ने सड़क किनारे निजी भू-स्वामियों से भूमि लीज पर लेने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराया है।

इच्छुक भू-स्वामी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था नहीं होने का सीधा असर नपा की आय पर भी पड़ा है। करीब छह वर्ष से स्टैंड की नीलामी नहीं हुई। इससे हर वर्ष 30 लाख रुपये से अधिक संभावित राजस्व का नुकसान हो रहा है।

छह वर्ष में यह राशि 1.80 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। नीलामी में हर वर्ष करीब 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान होने से लगातार नीलामी न होने पर संभावित आय का अंतर और बढ़ता गया। छह मार्गों पर प्रस्तावित हैं स्टैंड बांसी-इटवा, बांसी-नौगढ़, बांसी-डुमरियागंज, बांसी-बस्ती, बांसी-गोरखपुर और बांसी-धानी मार्ग पर एक-एक टैक्सी स्टैंड प्रस्तावित है। इन मार्गों से प्रतिदिन छोटे-बड़े मिलाकर तीन हजार से अधिक यात्री वाहनों का आवागमन होता है। स्टैंड बनने से वाहनों के लिए निर्धारित ठहराव स्थल मिलेगा और मुख्य मार्गों पर बेतरतीब खड़े होने वाले वाहनों से होने वाली अव्यवस्था कम होगी।