रामपुर में खत्म होगा नवाबी दौर का एक और निशान; जर्जर गेटों पर चलेगा बुलडोजर, नगर पालिका ने तैयार की रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, रामपुर। नवाबी दौर की वास्तुकला और शहर की पहचान का हिस्सा रहे रामपुर के जर्जर गेट अब इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं। लंबे समय से रखरखाव के अभाव में कमजोर हो चुके इन गेटों से हादसे की आशंका को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने इन्हें हटाने की कवायद शुरू कर दी है।

पालिका ने सर्वे कर ऐसे गेटों को चिह्नित करते हुए रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी है। अनुमति मिलने के बाद इन्हें ध्वस्त किया जा सकता है। नगर पालिका की ओर से तैयार रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आनंद कुमार सिंह को भेजी गई है।

इसमें उन पुराने गेटों को शामिल किया गया है, जिनकी संरचना काफी कमजोर हो चुकी है। उनके आसपास से रोज लोगों, वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में किसी हिस्से के गिरने की स्थिति में जनहानि की आशंका बनी हुई है।

पालिका के सर्वे में शहर कोतवाली, बाजार नसरुल्ला खां, मिस्टन गंज, पान दरीबा समेत अन्य स्थानों पर बने पुराने गेटों को चिह्नित किया गया है। ईंट व डिजाइन से ये सभी निर्माण नवाबी दौर के प्रतीत हो रहे हैं जो कभी शहर की वास्तुकला एवं पहचान का हिस्सा रहे हैं।