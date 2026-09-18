अलकायदा लिंक: गिरफ्तार मकसूद के पिता को एटीएस ने लखनऊ बुलाया, दो और संदिग्धों की तलाश तेज

जागरण संवाददाता, बांसी, (सिद्धार्थनगर)। कोयंबटूर से गिरफ्तार मकसूद अली के पिता अब्दुल कुद्दूस भी एटीएस के बुलावे पर गुरुवार को लखनऊ गए। मां तशबीरून्निशां ने बताया कि उनका ही एक रिश्तेदार काम दिलाने के नाम पर बेटे मकसूद को कोयंबटूर ले गया था। मकसूद को एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा इन इंडियन सबकान्टिनेंट (एक्यूआईएस) की विचारधारा से जुड़े कथित आनलाइन माड्यूल की गतिविधियों के मामले में गिरफ्तार किया है।

बांसी पुलिस गुरुवार को मकसूद के गांव मधवापुर पहुंची। मां तशबीरून्निशां ने पुलिस को बताया कि बेटे मकसूद को पब्जी खेलने की आदत थी। करीब दो माह पहले फर्नीचर कारखाने में काम करने वह मुंबई से सूरत गया था। करीब दो सप्ताह बाद कारखाना मालिक ने उसे कोयंबटूर स्थित कारखाने में भेज दिया। दो दिन बाद ही तमिलनाडु एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।