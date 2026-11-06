सिद्धार्थनगर में पानी के गड्ढे में डूबकर हुई मासूम की मौत, खेलते समय हुआ हादसा

संवाद सूत्र, भवानीगंज। थाना क्षेत्र के भड़रिया गांव में गुरुवार को हृदयविदारक घटना में नौ माह की मासूम बच्ची की पानी से भरे गड्ढे में डूबकर मृत्यु हो गई। धुलाई केंद्र के लिए खोदे गए गड्ढे में बच्ची का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बाद गांव के लोग भी शोकाकुल हो उठे।

भड़रिया सरयू नहर पुल के पास अखिलेश के आवास पर धुलाई केंद्र संचालित है। इसके लिए घर के समीप पानी एकत्र करने को गड्ढा खोदा गया था। बताया जाता है कि खेलते समय अखिलेश की नौ माह की बेटी सिद्धि उसमें गिर गई। शाम करीब पांच बजे बच्ची दिखाई नहीं दी तो मां और चाचा ने खोजबीन शुरू की।