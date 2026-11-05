सिद्धार्थनगर में सपा के ब्लॉक अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर कार्यकर्ताओं का हंगामा, थाने पर किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। इंटरनेट मीडिया पर पूर्व मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी से संबंधित वीडियो प्रसारित करने के मामले में सपा ब्लॉक अध्यक्ष सुनील यादव की गिरफ्तारी के बाद बुधवार रात इटवा में सियासी माहौल गरमा गया।

पुलिस की कार्रवाई से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर विरोध जताया। देर रात तक थाने में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। गुरुवार सुबह भी कार्यकर्ता पहुंचे। बाद में शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में चालान और जमानत की कार्रवाई के बाद कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में सपा कार्यालय पहुंचे।

इटवा थाना क्षेत्र के मूसा गांव निवासी सुनील यादव ने फेसबुक पर एक वीडियो प्रसारित किया था। इसमें पूर्व मंत्री को लेकर यादव वर्ग के विरुद्ध टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया। बुधवार को पूर्व मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने इंटरनेट मीडिया पर बयान जारी कर वीडियो को गलत और मनगढ़ंत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। भाजपा कार्यकर्ता दिलीप यादव की तहरीर पर पुलिस ने सुनील यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। बुधवार रात पुलिस ने सुनील यादव को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया।

इसकी जानकारी मिलते ही सपा कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय को फोन से घटना की जानकारी दी। गुरुवार सुबह पुलिस ने सुनील यादव का शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में चालान किया। इटवा उपजिलाधिकारी के यहां से जमानत मिलने के बाद कार्यकर्ता सपा कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। उन्होंने प्रशासन और सत्ता की कथित तानाशाही के विरोध में आवाज उठाई।