भारत-नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई, 160 किलो सूखी मछली जब्त, दो नेपाली गिरफ्तार

संवाद सूत्र, बढ़नी। भारत-नेपाल सीमा पर 50वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के महादेव बुजुर्ग कैंप के जवानों ने बुधवार रात 160 किलो सूखी मछली के साथ दो नेपाली नागरिकों को पकड़ा है। उनके कब्जे से दो बाइक भी बरामद हुई है।

एसएसबी के अनुसार, जवान सीमा क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि देखकर दोनों को रोककर तलाशी ली गई। चार बोरियों में करीब 160 किलो सूखी मछली मिली। सामान से संबंधित आवश्यक कागजात मांगने पर दोनों कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।