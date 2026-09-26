बारिश बनी आफत: श्रावस्ती में घर पर पेड़ गिरने से एक की मौत, 6 घायल; खतों में बिछीं धान-गन्ने की फसलें

जागरण टीम, श्रावस्ती। मौसम की बेरुखी ने शनिवार को पूरे जिले में जमकर तबाही मचाई। तेज हवा और बारिश के बीच दीवार व पोल गिरने से सात लोग घायल हो गए। इसमें एक की मौत हो गई। धान व गन्ने की फसल खेत में बिछ गईं। सड़कों पर पेड़ और टहनियां गिरने से आवागमन बाधित हुआ।

बिजली गुल होने से पूरे जिले में हाहाकार मचा रहा। पेयजल व संचार व्यवस्था ठप रही। तेज हवाओं के चलते लोग घरों से निकलने से बचते रहे। जिले में 101 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। राप्ती बैराज पर नदी खतरे के निशान 127.70 सेंटीमीटर से 70 सेमी ऊपर बह रही है।

सोनवा क्षेत्र के लोनियनपुरवा गांव में तेज हवा के झोंके से हरिराम चौहान के घर पर गूलर का पेड़ गिर गया। अंदर मौजूद हरीराम व उनका बेटा अमरनाथ, बहू मीना, पौत्र सुनील तथा मल्हीपुर के लखैहा निवासी रिश्तेदार दयाराम व कलावती घर के मलबे के नीचे दब गए। आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला। दयाराम को एंबुलेंस से जिला अस्पताल बहराइच भेजा गया।