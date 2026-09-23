यूपी में बनेंगे 35 रोड-फ्लाईओवर और बाईपास, आगरा-रामपुर सहित इन जिलों की सड़कों का होगा चौड़ीकरण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने प्रदेश की 35 महत्वपूर्ण सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं में पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) के मानकों को शिथिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

समिति का अनुमोदन मिलने के बाद अब विभिन्न जिलों में प्रस्तावित बाईपास, सड़कों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, फ्लाईओवर और संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं का कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।