संवाद सूत्र, श्रावस्ती। बौद्ध धर्म की पवित्र तपोस्थली श्रावस्ती शनिवार को एक बार फिर विदेशी श्रद्धालुओं की भक्ति से गूंज उठी। कंबोडिया से आए 50 सदस्यीय बौद्ध अनुयायियों के दल ने यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना की और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। दल का नेतृत्व वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु दीपालोक ने किया।

श्रद्धालुओं सबसे पहले जेतवन विहार स्थित गंधकुटी में ध्यान और वंदना की। यहां भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक 25 वर्षावास किए थे। इसके बाद अनुयायियों ने बौद्ध रीति-रिवाजों के अनुसार पुष्प पूजा की। रंग-बिरंगे फूल अर्पित करते हुए बुद्ध के अहिंसा, करुणा और ज्ञान के संदेश को नमन किया। परिसर में बौद्ध सभा का भी आयोजन हुआ।