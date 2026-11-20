संवाद सूत्र, अमेठी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की औद्योगिक क्षेत्र के आवासीय कालोनी की सड़क संख्या दो व सर्विस रोड बहुत ही खराब दशा में थी, जिसके कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन खराब सड़कों का कार्य 87 लाख 10 हजार रुपये से शुरू हो गया है।

कार्यदाई संस्था श्रीराम कांस्ट्रक्शन के द्वारा सर्विस रोड पर गिट्टी डालकर रोलर से लेबलिंग का काम पूरा कर दिया गया है, जल्द इंटरलाकिंग लगेगी। मुख्य मार्ग पर गिट्टी डालने का कार्य चल रहा है। उसके बाद इंटरलाकिंग लगाने का कार्य कराया जाएगा। यह कार्य होने के बाद आवंटियों व आम जनमानस को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।

आवासीय कालोनी का मुख्य मार्ग व सर्विस रोड बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी। इन सड़कों पर स्थानीय नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। इन सड़कों को बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। आवंटियों की मांग पर रोड नंबर दो 540 मीटर लंबी और पांच मीटर चौड़ी, सर्विस रोड 531 मीटर लंबी, 3.75 मीटर चौड़ी व पानी की टंकी के कैंपस में भी इंटरलाकिंग का कार्य कराया जा रहा है।