राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इन्वेस्ट यूपी ने दिसंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 के आयोजन की तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पांचवी जीबीसी के आयोजन को लेकर पैवेलियन एंड इंटीरियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चयन कर लिया गया है।

कंपनी को वृंदावन कालोनी स्थित डिफेंस एक्सपो के मैदान को जीबीसी के लिए तैयार करने का काम सौंपा गया है। हालांकि अभी तक जीबीसी की तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन शासन ने इन्वेस्ट यूपी को जीबीसी के आयोजन की सारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

जीबीसी का आयोजन पहले फरवरी में कराने की तैयारी की गई थी। पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से समय न मिल पाने के कारण जीबीसी का आयोजन टाल दिया गया था। उसके बाद से लगातार जीबीसी का आयोजन टलता आ रहा है।

अब सरकार ने इन्वेस्ट यूपी को जीबीसी के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए इन्वेस्ट यूपी ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को सर्वाधिक 70 हजार करोड़ रुपये व उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण को 60 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया है।