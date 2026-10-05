'मुस्लिमों के मसीहा बनने वाले कार्रवाई के वक्त गायब रहे', श्रावस्ती जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने सपा और बसपा पर साधा निशाना

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। भिनगा-सेमरी मार्ग पर राजापुररानी गांव के निकट मैदान में रविवार को एआईएमआईएम (आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) की जनसभा हुई। देर शाम पहुंचे पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा, सपा व बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुस्लिमों को एकजुट रहने का संदेश दिया।

एआईएमआईएम प्रमुख की जनसभा को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। शाम पांच बजे तक उन्हें पहुंचना था, लेकिन लगभग 7.5 बजे वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें सुनने आए लोगों के पग डगमग नहीं हुए। मंच पर एआईएमआईएम प्रमुख के पहुंचते ही सभा में जयकारे गूंजने लगे। मंच संभाला तो संगठन प्रमुख ने कहा कि नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार श्रावस्ती में 75 प्रतिशत से अधिक लोग गरीब हैं।