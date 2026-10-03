बहराइच-श्रावस्ती के 13 गांवों में लगेंगे BSNL के 4जी टावर, परियोजना से दूर होगी नेटवर्क की समस्या

रीतेश श्रीवास्तव, बहराइच। नेटवर्क सुविधा से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में अब मोबाइल की घंटी बजने की राह खुल गई है। केंद्र सरकार की 4जी सेचुरेशन परियोजना के तहत बहराइच और श्रावस्ती जिले के 13 गांवों में बीएसएनएल के टावर स्थापित किए जाएंगे। टावर लगने के बाद इन गांवों के लोगों को पहली बार मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलेगी।

बहराइच में पयागपुर और मिहींपुरवा तहसील के चिह्नित पांच गांवों में टावर स्थापना के लिए जिला प्रशासन ने दूर संचार विभाग को भूमि उपलब्ध करा दी है। वहीं, चार दूसरे गांवों में भूमि एवं अन्य आवश्यकताओं को लेकर सर्वे का काम चल रहा है। इसके अलावा श्रावस्ती जिले की भिनगा तहसील के चार चिह्नित गांवों में भी टावर स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

एक टावर लगाने पर करीब 70 से 80 लाख रुपये खर्च होंगे। परियोजना के तहत ऐसे गांवों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां वर्तमान में किसी भी मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। परियोजना में टावर लगने के साथ सोलर पैनल, जनरेटर व 4जी उपकरण लगेंगे।