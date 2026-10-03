बस्ती में हाई-वोल्टेज लव ड्रामा: प्रेमी से शादी की जिद लेकर टावर पर चढ़ी लड़की, मची अफरा-तफरी

संवाद सूत्र वाल्टरगंज, बस्ती। प्रेमी से शादी की जिद पर एक युवती शुक्रवार की सुबह वाल्टरगंज कस्बा स्थित भारतीय स्टेट बैंक के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। यह देख तमाम कस्बावासी एकत्र हो गए। इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई।

मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा। प्रभारी निरीक्षक वाल्टरगंज ज्ञानेंद्र कुमार राय ने लाउडस्पीकर के माध्यम से युवती को शांत रहने और नीचे उतरने की अपील की। इसके बाद महिला कांस्टेबल प्रियंका यादव ने तत्परता दिखाते हुए युवती से संवाद साधा और उसे समझाया।