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बस्ती में हाई-वोल्टेज लव ड्रामा: प्रेमी से शादी की जिद लेकर टावर पर चढ़ी लड़की, मची अफरा-तफरी

By Skand Kumar Shukla Edited By: Vivek Shukla
Published: Sat, 03 Oct 2026 08:48 AM (IST)

वाल्टरगंज, बस्ती में एक युवती प्रेमी से शादी की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। पुलिस ने समझा-बुझाकर उसे ...और पढ़ें

पुलिस ने समझा बुझाकर युवती को नीचे उतारा। जागरण

पुलिस ने समझा बुझाकर युवती को नीचे उतारा। जागरण

HighLights

  1. प्रेमी से शादी की जिद पर युवती मोबाइल टावर पर चढ़ी।

  2. वाल्टरगंज पुलिस ने समझा-बुझाकर युवती को सुरक्षित नीचे उतारा।

  3. परिवार की असहमति के कारण युवती ने यह कदम उठाया।

संवाद सूत्र वाल्टरगंज, बस्ती। प्रेमी से शादी की जिद पर एक युवती शुक्रवार की सुबह वाल्टरगंज कस्बा स्थित भारतीय स्टेट बैंक के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। यह देख तमाम कस्बावासी एकत्र हो गए। इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई।

मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा। प्रभारी निरीक्षक वाल्टरगंज ज्ञानेंद्र कुमार राय ने लाउडस्पीकर के माध्यम से युवती को शांत रहने और नीचे उतरने की अपील की। इसके बाद महिला कांस्टेबल प्रियंका यादव ने तत्परता दिखाते हुए युवती से संवाद साधा और उसे समझाया।

समझाने के बाद युवती सुरक्षित नीचे उतर आई। पुलिस ने युवती से पूछताछ की। उसने बताया कि वह महदेव गांव की निवासी है और गांव के ही एक युवक से प्रेम करती है। युवक भी उससे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन दोनों के स्वजन इस रिश्ते के खिलाफ हैं।

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स्वजन की असहमति से आहत होकर उसे यह कदम उठाना पड़ा। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि काफी समझा-बुझाकर युवती के स्वजन को बुला लिया गया है। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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