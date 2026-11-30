संवाद सूत्र, श्रावस्ती। गिलौला बाईपास जल्द ही आवागमन के लिए शुरू होने जा रहा है। बाईपास चालू होने के बाद बड़े और भारी वाहनों का मुख्य बाजार से होकर गुजरना प्रतिबंधित हो जाएगा। इससे बाजार क्षेत्र में लगने वाले जाम और सड़क दुर्घटनाओं की समस्या से लोगों को काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-730 के दोनों ओर बसे गिलौला बाजार में भारी वाहनों की आवाजाही के चलते आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी। इससे स्थानीय व्यापारियों, राहगीरों, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।