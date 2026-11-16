श्रावस्ती में छठ व्रत का हजारों महिलाओं ने किया पारण, सूर्य की उपासना कर पूरा किया 36 घंटे का उपवास

जागरण टीम, श्रावस्ती। पूरब दिशा में सूरज की पहली लालिमा बिखरते ही छठ घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सरोवरों व नदी तटों पर जल में खड़े होकर व्रती महिलाओं ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया तो लोकगीतों की मधुर स्वर लहरियों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। ‘उग हे सूरज देव, भइल भिनसरवा, अरघ के बेरवा हो...’ और ‘कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय’, घाट सजेवली मनोहर, मइया तोरा भक्ति अपार, लिहिएं अरघ हे छठी मइया, दिहीं आशीष हजार जैसे पारंपरिक गीतों के बीच छठी मैया की आराधना कर व्रतियों ने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

सोमवार की भोर से ही नदी व सरोवरों के घाटों पर श्रद्धालुओं की चहल-पहल शुरू हो गई थी। सूप और दउरा में सजे मौसमी फल, ठेकुआ, गन्ना और पूजन सामग्री के साथ व्रती महिलाएं घाटों पर पहुंचीं। जल में खड़े होकर सूर्य की पहली किरण का इंतजार करती व्रतियों की आस्था के रंग से सरोवरों के घाट सराबोर दिखे। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ ही घाटों पर छठी मैया के जयकारे गूंज उठे।