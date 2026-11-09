वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को अब नहीं होगी भागदौड़, अधिक आवेदनों पर ब्रेक; नाम जुड़वाने का प्रोसेस हुआ आसान

जागरण संवाददाता, शामली। जिले में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले नए और युवा मतदाताओं के लिए यह काम की खबर है। अब ऑनलाइन आवेदन के दौरान बार-बार फार्म भरने और रेफरेंस नंबर न मिलने की परेशानी से निजात मिलने जा रही है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय नियमों का पालन करके युवा आसानी से बिना किसी भ्रम के अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकेंगे।

वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के संज्ञान में आया था कि कई आवेदक या जन सेवा केंद्र संचालक फार्म-छह जमा करने के बाद मोबाइल पर रेफरेंस नंबर न मिलने पर दोबारा या बार-बार आवेदन कर देते हैं।