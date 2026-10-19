UP के खेती-किसानी से जुड़े परिवार के बेटे सुधीर कुमार बने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज, गांव में खुशी का माहौल 

उदयवीर सिंह, चौसाना (शामली)। जिले के खादर क्षेत्र के गांव खोडसमा निवासी सुधीर कुमार ने न्यायिक क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है।

किसान परिवार में जन्मे सुधीर कुमार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उन्होंने पिछले माह यह जिम्मेदारी संभाली। उनकी नियुक्ति पर गांव में खुशी का माहौल है। रविवार को वे अपने गांव पहुंचे और स्वजन से मुलाकात की।

सुधीर कुमार चार भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता विजय पाल सिंह का देहांत हो चुका है और परिवार खेती-किसानी से जुड़ा है। सुधीर कुमार की प्रारंभिक और उच्च शिक्षा मुजफ्फरनगर में हुई। उन्होंने स्नातक (BA) के बाद विधि स्नातक (LLB) की डिग्री हासिल की। उनकी शादी भी मुजफ्फरनगर में हुई। उनके एक भाई मुजफ्फरनगर में अधिवक्ता हैं।